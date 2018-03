Azul fecha com GE Celma contrato para manutenção de motor

A Azul Linhas Aéreas fechou com a GE Celma, empresa do grupo General Electric Company, contrato para manutenção, reparo e revisão geral de motores CF34-10E. O contrato está avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão, segundo comunicado da companhia aérea.

De acordo com a Azul, o trabalho de MRO (manutenção, reparo e revisão geral) será realizado nas instalações da GE Celma em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e vale para um total de 36 aeronaves, além de quatro aviões arrendados, todos dos modelos Embraer 190/195.

Criada em 2008, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras fez pedidos para 76 jatos Embraer, sendo 36 encomendas firmes, 20 opções e 20 direitos de compra. A companhia, que hoje opera com 12 jatos, espera ter 14 aeronaves E190/195 em serviço até o final deste ano. Em 2010, serão mais sete aeronaves entregues.

Para pagar estas aeronaves, a Azul está contratando cerca de US$ 210 milhões de pelo menos cinco bancos, entre nacionais e internacionais. Os empréstimos estão "praticamente equacionados", informou ontem o presidente da companhia aérea, Pedro Janot.