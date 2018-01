Azul Linhas Aéreas investe US$ 100 milhões na TAP Portugal

A Azul Linhas Aéreas investirá aproximadamente US$ 100 milhões em títulos conversíveis em ações preferenciais da TAP Portugal, com o direito de deter aproximadamente 40% do valor econômico da aérea portuguesa na ocasião da conversão do título e após aprovação da Autoridade Nacional da Aviação Civil de Portugal.

Segundo nota da Azul, enviada à imprensa, esse investimento decorre do acordo de US$ 450 milhões do HNA Group anunciado ao final de 2015, quando o conglomerado chinês concordou em se tornar acionista da Azul com 23,7% do valor econômico da companhia. O aporte na portuguesa foi um requisito do acordo entre Azul e HNA Group.

"A Azul acredita que este investimento fortalece os interesses comuns entre a companhia, a TAP e o HNA Group e abre espaço para explorar ainda mais acordos comerciais, negociações conjuntas, parcerias para otimização de frota e oportunidades globais de trabalho e carreira para seus tripulantes", justificou a empresa, em nota.