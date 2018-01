Azul planeja rota diária de BH para Buenos Aires

SÃO PAULO - A Azul Linhas Aéreas pretende ampliar sua malha internacional, com a abertura de uma rota diária para Buenos Aires. Segundo os planos da companhia, os voos devem começar em 1º de fevereiro de 2017, partindo do Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, para o aeroporto Ezeiza, na região metropolitana da capital argentina.

Em comunicado, a Azul informa que o pedido de frequências foi aprovado pela Admnistración Nacional de Aviación Civil (órgão argentino semelhante à Anac) em 8 de novembro, o que deu aval para que a companhia encaminhasse os pedidos de horário de transporte às autoridades brasileiras.

Inicialmente, a empresa pretende operar, até o dia 18 de fevereiro de 2017, um voo saindo de Belo Horizonte às 12h45 e chegando em Buenos Aires às 15h, com retorno previsto às 15h45 e chegada em Confins às 20h.

A partir de 19 de fevereiro, a saída de Belo Horizonte deve ocorrer às 12h45, mas com a chegada em Ezeiza às 16h - o retorno deve partir às 16h45, pousando em solo brasileiro às 20h.

Buenos Aires será a sétima base internacional da Azul - as demais são Fort Lauderdale/Miami, Orlando, Lisboa, Montevidéu e Caiena. A Azul também solicitou voos para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com previsão de início também em 1º de fevereiro.

"Buenos Aires é um dos destinos mais procurados na América do Sul, tanto para negócios quanto para turismo", destacou, em nota, o presidente da Azul, Antonoaldo Neves. "Com voos diários a partir de Belo Horizonte, conseguiremos ligar todas as regiões do Brasil à capital argentina por meio de nosso segundo maior hub, de forma rápida e conveniente".

Segundo a Azul, as tarifas e o início das vendas de passagens para Buenos Aires serão disponibilizadas após a aprovação dos voos pelos órgãos reguladores brasileiro e argentino.