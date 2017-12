B2W vende Ingresso.com por R$ 280 milhões

SÃO PAULO - A B2W informou nesta quinta-feira que firmou contrato, por meio de sua subsidiária 8M Participações, com a empresa norte-americana Fandango Media, LLC para a venda de 100% da Ingresso.com, subsidiária prestadora de serviços de venda de ingressos pela Internet. Segundo comunicado ao mercado, o valor total da operação será de R$ 280 milhões. A Fandango é uma empresa que comercializa ingressos para cinema pela internet, pertencente à NBCUNIVERSAL MEDIA LLC, subsidiária da Comcast Corporation.

"A alienação da Ingresso.com tem por objetivo focar a companhia ainda mais nas operações de comércio eletrônico, marketplace, serviços digitais e financiamento ao consumo, em linha com o seu plano estratégico de ser a maior e mais querida companhia digital da América Latina", disse a B2W, na nota. A operação ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, habituais em operações de natureza similar, incluindo a aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras.

No final de agosto, a empresa havia anunciado ao mercado que estava negociando uma fatia da Ingresso.com, mas que naquele momento não havia negócio fechado. A notícia repercutiu positivamente nas ações da companhia que somente no dia 26 subiram 10%. Em maio, a B2W vendeu o controle da B2W Viagens, que operava com a marca Submarino Viagens, por R$ 80 milhões para a CVC.