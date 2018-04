Balanços positivos ofuscam dados de varejo e Wall Street sobe

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, subiu 0,33 por cento, para 8.359 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq avançou 0,36 por cento, a 1.799 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 0,53 por cento, para 905 pontos.

Analistas disseram que boa parte do noticiário do dia, incluindo um aumento no lucro do Goldman Sachs, já havia sido precificada na segunda-feira, quando os principais índices de ações avançaram mais de 2 por cento.

Mas o vaivém de sinais conflitantes sobre a saúde da economia manteve os mercados com oscilações discretas.

Os ganhos foram amortecidos por fracas vendas no varejo e por comentários da Dell de que as margens do segundo trimestre serão menores, uma vez que a demanda tem direcionado consumidores para computadores mais baratos.

Após o fechamento, a Intel divulgou resultados melhores que o previsto.