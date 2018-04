Banco da Chrysler anuncia pagamento total de empréstimos do Tarp A Chrysler Financial, braço financeiro da montadora norte-americana, afirmou nesta terça-feira que pagou o valor total dos 1,5 bilhões de dólares de empréstimos do governo concedidos como parte do pacote de socorro ao setor financeiro, programa conhecido como TARP na sigla em inglês.