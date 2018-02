Bancos elevam proje??o de crescimento do pa?s As institui??es financeiras elevaram a proje??o de crescimento do pa?s e refor?aram a expectativa quanto a um ritmo mais gradual de queda da taxa b?sica de juros, segundo pesquisa da Federa??o Brasileira de Bancos (Febraban) divulgada nesta ter?a-feira. Para 2007, os 43 bancos ouvidos estimam crescimento de 4,55 por cento na pesquisa de julho, ante proje??o de 4,27 por cento feita em junho. Para 2008, as institui??es financeiras prev?em expans?o de 4,35 por cento, contra 4,13 por cento da estimativa anterior. A pesquisa mostrou tamb?m que 86 por cento dos bancos prev?em uma diminui??o do ritmo de corte da taxa Selic, atualmente a 11,50 por cento ao ano. Entre os bancos ouvidos, 71,1 por cento esperam redu??o de 0,25 ponto percentual na taxa b?sica de juro, ante 57 por cento no m?s passado. Com a queda do juro, os bancos estimam um crescimento de 19,74 por cento das opera??es de cr?dito total, com destaque para as opera??es de cr?dito para pessoa f?sica, que devem aumentar 24,15 por cento no ano. As institui??es financeiras esperam ainda o aumento de 9,55 por cento em 2007 da forma??o bruta de capital fixo, importante medida de investimento. "Um sinal bastante positivo que amplia as perspectivas de alongamento do ciclo de expans?o da economia brasileira", afirmou a Febraban em comunicado. A infla??o m?dia projetada subiu, entretanto, para 3,66 por cento no ano, ante proje??o anterior de 3,60 por cento para o ?ndice de Pre?os ao Consumidor Amplo (IPCA). (Por Silvio Cascione)