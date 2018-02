Bancos prev?em recorde de fus?es e aquisi??es no Pa?s Esta semana sai um dos principais rankings de fus?es e aquisi??es do Pa?s, o da Thomson Financial. A disputa pelo primeiro lugar mobiliza alguns dos mais importantes banqueiros respons?veis por costurar neg?cios no Brasil. At? aqui, Citi, Credit Suisse e ABN Amro Real, cada um por tr?s de neg?cios em torno de US$ 15 bilh?es, est?o embolados nas tr?s primeiras posi??es. No momento em que as opera??es de compra e venda prometem bater recorde no Pa?s, estar no alto do ranking ? uma poderosa arma para atrair os clientes e conseguir os melhores neg?cios. Em 2007, o mercado movimentou US$ 59 bilh?es. A previs?o dos banqueiros ? que esse n?mero ultrapasse US$ 100 bilh?es, a julgar pelas opera??es engatilhadas. O ano mal come?ou e neg?cios bilion?rios est?o perto de serem fechados. A Oi (ex-Telemar) tenta comprar a Brasil Telecom numa opera??o que come?a com pelo menos US$ 5 bilh?es. O Citi tem o mandato para vender o controle da Companhia Energ?tica de S?o Paulo (Cesp) e da Brasiliana (dona da Eletropaulo e da AES Tiet?). Segundo estimativas de mercado, as duas opera??es podem chegar a US$ 15 bilh?es. Mas todas essas, que j? soam grandes para os padr?es brasileiros, ficam modestas perto de uma eventual oferta da Vale pela mineradora su??a Xstrata. As cifras podem ultrapassar US$ 70 bilh?es. Os n?meros acima, por si s?, explicam a euforia dos banqueiros. Apesar da crise financeira nos Estados Unidos e do comportamento nervoso da bolsa brasileira, eles concordam em um ponto: o Brasil tem hoje uma combina??o in?dita de fatores para um crescimento explosivo de neg?cios. "Nosso otimismo tem um grau de cautela, mas os emergentes aparecem como alternativa?, diz o presidente da ?rea de investimentos do Citi, Ricardo Lacerda. "O mundo ? muito interligado, mas o grau de oscila??o do Pa?s hoje ? muito menor que no passado?. As informa??es s?o do jornal O Estado de S. Paulo.