Barclays anuncia plano para emitir ? 5,8 bi em ações

O banco fez o anúncio com a divulgação dos resultados do primeiro semestre, que mostraram um lucro líquido de 671 milhões de libras, acima dos 148 milhões de libras do primeiro semestre de 2012. O lucro antes de impostos, após ajustes, caiu 17% para 3,59 bilhões de libras, de 4,34 bilhões de libras, em parte por causa de novas medidas para compensar os clientes por produtos enganosos e de despesas com reestruturação do banco para ajudá-lo a adaptar-se a regulamentações mais rígidas.

O Barclays registrou um prejuízo líquido de 168 milhões de libras no segundo trimestre, depois de ter obtido 746 milhões de libras em lucro líquido no segundo trimestre de 2012. De acordo com o plano de emissão de novas ações, o banco deve começar a comercializar os papéis a 185,0 pence por ação, um desconto de 40,1% em relação aos 309,5 pence no fechamento de segunda-feira. O banco disse que vai levantar 2 bilhões de libras adicionais através da emissão de bônus de "capital contingente" que se convertem automaticamente em ações em momentos de estresse.

O Barclays disse que esses movimentos e medidas separadas para reduzir partes dos seus negócios devem elevar a proporção entre ações e ativos para acima de 3%, o mínimo exigido pelo supervisores bancários britânicos, até junho de 2014. A emissão das novas ações será subscrita pelo Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch e Citi.

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e a Autoridade de Regulação Prudencial (PRA, na sigla em inglês) saudaram o plano do Barclays para cumprir as exigências de capital e reduzir os riscos em seus negócios. "Nós consideramos todos os elementos do plano... e, com base em projeções do Barclays, concluímos que é um plano com credibilidade para atingir a proporção de alavancagem de 3%, após os ajustes, até junho de 2014, sem reduzir empréstimos para a economia real", afirmaram o BoE e a PRA. Fonte: Dow Jones Newswires.