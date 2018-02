Barclays pode melhorar proposta pelo ABN

O banco britânico Barclays informou que pode colocar dinheiro em jogo para melhorar sua oferta de 65 bilhões de euros (90 bilhões de dólares) pelo ABN Amro, em uma disputa com um consórcio rival pela aquisição da instituição holandesa. O Barclays disse nesta quinta-feira que recebeu um prazo maior do órgão regulador holandês, até 6 de agosto, para lançar sua oferta formal --o mesmo dia da votação de investidores do Fortis, membro do consórcio rival, para aprovar seus planos. A proposta atual do Barclays, que oferece ações como pagamento, foi recomendada pela diretoria do ABN, mas o banco holandês está sob forte pressão para acatar uma oferta maior e majoritariamente em dinheiro feita por um grupo formado pelos bancos Royal Bank of Scotland, Fortis e Santander . "O Barclays está considerando possíveis estruturas alternativas de ofertas, incluindo a introdução de uma parte em dinheiro na oferta", disse o terceiro maior banco britânico em um comunicado. O banco disse que nenhuma decisão foi tomada e quaisquer mudanças cumpririam "o rígido critério financeiro" que a instituição aplica para aquisições. Fontes familiares com o caso disseram à Reuters nesta semana que o Barclays estava considerando suas opções após o consórcio liderado pelo RBS melhorar a oferta de 71 bilhões de euros pelo ABN para incluir 93 por cento em dinheiro. O consórcio está oferecendo 38,4 euros por ação do ABN, cerca de 10 por cento acima dos 35 euros oferecidos pelo Barclays por papel. Qualquer acordo pelo ABN resultaria na maior aquisição bancária do mundo. (Reportagem adicional de Mark Potter e Dan Lalor em Londres e Gilbert Kreijger em Amsterdã)