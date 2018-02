Basell comprará química Lyondell por US$12,14 bilhões A Basell [BASL.UL], com sede na Holanda, anunciou nesta terça-feira que vai comprar a Lyondell Chemical por cerca de 12,14 bilhões de dólares. A Basell, que pertence ao grupo industrial norte-americano Access Industries e tem buscado aquisições no setor químico, vai pagar 48 dólares por ação da Lyondell. O acordo estimado em 12,14 bilhões de dólares, todo em dinheiro, tem como base as ações da Lyondell em circulação no mercado até 31 de março. O negócio coloca o valor da empresa comprada em cerca de 19 bilhões de dólares, incluindo dívidas que serão assumidas pela Basell, informaram as companhias em um comunicado conjunto. A Lyondell, com sede em Houston, nos Estados Unidos, é uma das maiores químicas da América do Norte e maior produtora de etileno e óxido de propileno, usados para fazer plásticos. A Lyondell também tem uma refinaria para petróleo pesado e para produzir combustíveis. Juntas, Basell e Lyondell teriam receita em 2006 de cerca de 34 bilhões de dólares e 15 mil empregados, de acordo com as empresas. (Por Euan Rocha)