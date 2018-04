Bayer: resultados de 2006 serão apresentados à imprensa Bayer: resultados de 2006 serão apresentados à imprensa O Grupo Bayer realizará entrevista coletiva para comentar os resultados de 2006 do Grupo no Brasil e no mundo. O encontro será realizado no dia 4 de abril, a partir das 10 horas, na sede da empresa, em São Paulo. Estarão presentes o novo porta-voz do Grupo Bayer no Brasil e presidente da Bayer S.A, Dr. Horstfried Laepple; o head da nova Bayer Schering Pharma, Sr. Rainer Krause; o presidente da Bayer CropScience para a América Latina, Sr. Marc Reichardt; e o head da Bayer MaterialScience, Sr. Henning Von Koss. A Bayer fica na Rua Domingos Jorge, 1.100 - Socorro - São Paulo (SP).