Bayer tem lucro líquido 75% maior no 2.º trimestre A companhia farmacêutica e química alemã Bayer divulgou que o lucro líquido subiu 75% no segundo trimestre, para ? 841 milhões, de ? 481 milhões no trimestre anterior. As vendas da empresa aumentaram 1,9%, para ? 10,36 bilhões. O lucro antes de juros e imposto de renda (Ebit) aumentou para ? 1,29 bilhão no segundo trimestre, de ? 740 milhões no primeiro trimestre, por causa de itens especiais. A empresa disse que prevê um aumento das vendas neste para entre ? 40 bilhões e ? 41 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.