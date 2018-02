BB deve aplicar R$ 37 bilhões na safra 2007/08 São Paulo, 16 - O Banco do Brasil deverá aplicar, na safra 2007/08, um valor de R$ 37 bilhões no financiamento ao custeio e comercialização. Desse total, R$ 30 bilhões serão destinados à agricultura empresarial e os demais R$ 7 bilhões, à agricultura familiar. "A carteira agrícola continuará grande dentro do banco", disse Derci Alcântara, vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil. Esta será a última semana de Derci à frente das atividades relacionadas ao agronegócio no banco. O banco decidiu dividir a vice-presidência de agronegócio em duas, uma de relação com o governo e outra executiva. A primeira será ocupada pelo ex-governador goiano Maguito Vilela e a segunda pelo o ex-ministro interino da Agricultura Luiz Carlos Guedes Pinto. A posse dos dois novos executivos deverá acontecer entre quarta e quinta-feira da próxima semana.