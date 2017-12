BB deve liberar R$ 5 bi em novembro para a safra 2004/2005 Brasília, 3 - O Banco do Brasil (BB) vai disponibilizar R$ 5 bilhões aos agricultores no mês de novembro. Desse total, a maior parte vai para custeio da lavouras, cujo volume totalizará R$ 3,520 bilhões. Outros R$ 630 milhões irão para investimento e o restante R$ 850 milhões para políticas de apoio à comercialização. Somente para a agricultura familiar estarão disponíveis R$ 920 milhões, dos quais R$ 680 milhões para custeio e R$ 240 milhões para investimentos. As informações serão detalhadas dentro de instantes em entrevista coletiva pelo vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Ricardo Conceição. Com a liberação dos recurso em novembro, o Banco do Brasil atingirá o montante de R$ 15,5 bilhões liberados no ano safra atual, com aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano safra anterior, quando o banco liberou R$ 12,3 bilhões para a agricultura. Entre julho e novembro de 2004, o montante aplicado soma R$ 15,5 bilhões.