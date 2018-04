BB liberou R$ 8,108 bilhões para agricultura empresarial

Dados divulgados nesta segunda-feira, 24, pelo Banco do Brasil mostram que a liberação de recursos para a safra está acima do valor alocado na mesma época no ano passado. As liberações para custeio da agricultura empresarial somaram R$ 8,108 bilhões no acumulado do ano safra, de 1º de julho até o dia 18 de novembro. No ano passado, a liberação até 30 de novembro somou R$ 6,378 bilhões. O diretor de agronegócios do Banco do Brasil, José Carlos Vaz, informou que a liberação de recursos para as linhas de investimento estava abaixo do ano passado, mas a expectativa é que até o final deste mês haja um empate nos dados. A demanda por crédito de investimento até 18 de novembro somava por R$ 684 milhões, ante R$ 784 milhões no acumulado do ano safra até 30 de novembro de 2007. As liberações do Banco do Brasil até 18 de novembro para custeio das lavouras pela agricultura familiar somaram R$ 2,455 bilhões. O balanço até 30 de novembro do ano passado indicava a liberação de R$ 2,297 bilhões. No caso da agricultura familiar, a demanda por linhas de investimento somou R$ 5,45 milhões, até o dia 18, acima do montante de R$ 5,21 milhões.