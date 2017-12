BB registra incremento de 321% nos negócios com CPR São Paulo, 1 - O valor total das Cédulas de Produto Rural (CPR) negociadas por intermédio do Banco do Brasil chegou a R$ 3,1 bilhões nos primeiros dez meses de 2004. O valor representa um acréscimo de 321% em relação ao total negociado no período de janeiro a outubro de 2003, quando foram negociados R$ 987 milhões. No ranking dos estados, Mato Grosso fechou R$ 610 milhões em negócios; Goiás, R$ 601 milhões; Paraná, R$ 406 milhões e Minas Gerais R$ 301 milhões. A soja foi o produto mais negociado com contratos no valor de R$ 1,2 bilhão, seguida de bovinos (R$ 705 milhões), café (R$ 324 milhões) e milho (R$ 305 milhões).