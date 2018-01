BB Seguridade tem lucro líquido de R$ 1,19 bi no 3º trimestre, alta de 20%

A BB Seguridade, braço que concentra as operações de seguros do Banco do Brasil, divulgou nesta segunda-feira o resultado do terceiro trimestre. O resultado contábil, que considera eventos extraordinários, foi de R$ 1,192 bilhão de julho a setembro, aumento de 20,7% em um ano e de 24,7% no comparativo trimestral.

A seguradora apresentou lucro líquido ajustado de R$ 1,021 bilhão, 3,4% superior em um ano e alta de 6,8% ante o segundo trimestre. O impulso veio, conforme explica a companhia em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, da venda de parte de suas ações na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do IRB Brasil Re, que gerou ganho líquido de R$ 171,2 milhões.

O seguro prestamista foi um dos destaques no terceiro trimestre. Os prêmios do segmento, que garante o pagamento de prestações de empréstimos em caso de morte, invalidez ou desemprego involuntário, cresceram 79,6% ante um ano, totalizando R$ 314,6 milhões. Em relação ao segundo trimestre, houve alta de 27,9%.

Na opinião da Coinvalores, não houve sem surpresas. "A BB Seguridade mostrou pequena evolução de 3,3% no lucro líquido contra o terceiro trimestre do ano passado, com melhora no resultado operacional vinda do bom controle de custos e despesas, principalmente", escreveu a corretora em comentário a clientes.