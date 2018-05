BC antecipa cronograma para remunerar compulsório

A ideia era estimular a transferência de liquidez de instituições de grande porte para instituições menores. A avaliação do BC é que a regra alcançou sua maturidade "após produzir os efeitos desejados". O BC informou ainda que mais de R$ 46 bilhões foram injetados em instituições de porte reduzido, "contribuindo para recomposição dos níveis desejados de liquidez naquele segmento".

Na ocasião, o objetivo era fazer com que, com mais dinheiro em mãos, instituições adquirissem letras financeiras e carteiras de instituições de menor porte. A medida tinha um cronograma de retorno aos níveis anteriores, que começaria em fevereiro de 2014 e seria finalizado em agosto do próximo ano.

A normalização do cronograma será antecipada para este mês e o prazo de término será março do ano que vem. No caso da parcela de 64% que voltará a ser remunerada, a antecipação foi de fevereiro de 2014 para este mês. Para a fatia de 73% que irá ser remunerada, passa a valer o prazo máximo de novembro de 2013, no lugar de abril de 2014. Para a parcela de 82%, fica valendo o prazo de janeiro de 2014 no lugar de junho de 2014. O retorno ao nível de 100% dos recursos a prazo com remuneração passa a ser março do ano que vem, e não mais agosto.

Pela regra atual, segundo o BC, as instituições ainda podem deduzir até 50% da exigibilidade do compulsório de recursos a prazo para compra de carteiras e letras financeiras. Os depósitos compulsórios são recolhimentos obrigatórios de recursos que as instituições financeiras fazem ao BC.