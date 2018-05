Com relação à Objetiva, a sentença da juíza da 2ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, é de 19 de fevereiro. No caso da São Paulo Corretora, a sentença da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais foi dada em 19 de junho.