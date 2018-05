BES reverte e diz ter prejuízo por recessão europeia

"A recessão econômica e as suas consequências, especialmente para as empresas, causaram um aumento no número de insolvências, com impacto direto nas provisões e afetando negativamente a geração de lucro", disse o banco.

O BES informou que os empréstimos que correm o risco de não serem pagos subiram para 10,7% do total emprestado, de 7,9% no primeiro semestre do ano passado. O banco afirmou que vai cortar custos em um plano de três anos, que objetiva poupar 100 milhões de euros até 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.