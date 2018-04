BHP cancela oferta pela Rio Tinto por condições de mercado A mineradora BHP Billiton desistiu de sua oferta de compra hostil da Rio Tinto, no valor de 58 bilhões de dólares, citando a piora nas condições de mercado e as demandas feitas por órgãos reguladores europeus. Segundo a BHP, a Comissão Européia queria desinvestimentos tanto no segmento de minério de ferro, quanto no de carvão como condição para aprovar o acordo. A operação, toda em ações, era avaliada em cerca de 140 bilhões de dólares há um ano, quando a proposta foi inicialmente apresentada, o que poderia tornar a oferta a segunda maior depois da compra da Mannesmann pela Vodafone em 2000. "Não havia indicação de que a BHP iria fazer isso, realmente é uma surpresa", afirmou Tim Barker, analista da BT financial Group, em Sydney. O minério de ferro era uma das principais razões por trás da oferta audaz da BHP, que iria resultar na combinação da segunda e da terceira maiores produtoras de minério.