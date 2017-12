Bicombustíveis: instalação de pólo será dia 16 em Piracicaba (SP) Ribeirão Preto, 28 - A instalação do Pólo Nacional de Biocombustíveis, lançado em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi adiada mais uma vez. Prevista inicialmente para o próximo dia 5 de novembro, a cerimônia foi transferida para o dia 16, na sede da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. (Esalq/USP), em Piracicaba (SP). Além do ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, deverão estar presentes no evento a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, políticos e técnicos que irão participar de um workshop sobre as prioridades do Pólo. O Pólo vai centralizar as pesquisas sobre biocombustíveis no País, em particular o biodiesel. No evento está prevista ainda a assinatura do contrato de parceria entre o governo federal e a Esalq/USP que prevê a liberação de R$ 100 mil para viabilização do centro.