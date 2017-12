Biocombustíveis: abertura de pólo terá Rodrigues, Dilma e Lessa Ribeirão Preto, 8 - O seminário de abertura do Pólo Nacional de Biocombustível, que acontece no próximo dia 16, terça-feira, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), terá a presença do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, da ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa. O evento acontece das 10 às 17 horas e marcará oficialmente o início das atividades do pólo, que pretende ser o centro das pesquisas sobre biocombustíveis, como biodiesel e etanol, no País. Além dos ministros e de Lessa, participarão do encontro, entre outros, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador Aloizio Mercadante, o presidente do grupo Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes e o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), Carlo Lovatelli.