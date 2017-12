Biocombustível: Embrapa oferece treinamento sobre girassol no PR São Paulo, 22 - A Secretária Estadual de Agricultura do Paraná, o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), a Emater e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), realizam treinamento sobre a cultura do girassol de 23 a 25 de novembro no Centro de Treinamento do Iapar, para cerca de 30 técnicos da Emater-PR. O treinamento é uma das ações para viabilizar o projeto de biodiesel no Paraná. Para isso, o governo articulou parceria com as instituições de pesquisa que estudam culturas que podem ser utilizadas na produção de biodiesel. A Embrapa Soja organizou a programação técnica deste primeiro treinamento que objetiva repassar as informações sobre o cultivo do girassol, estimulando a produção do grão no Paraná. "A atualização e reciclagem da assistência técnica é a primeira etapa do projeto, relacionado à cultura do girassol", diz o chefe de pesquisa da Embrapa Soja, João Flávio Veloso. O treinamento vai abranger temas como fertilidade do solo, controle de plantas daninhas, pragas e doenças, época de semeadura, entre outros. Também haverá demonstração da extração de óleo de girassol a frio, por intermédio de miniprensa. Durante o evento serão estabelecidos os locais de instalação das unidades de observação da cultura no Estado. O cultivo das unidades de observação será em janeiro e fevereiro, na safrinha de 2005. O ideal é que sejam implantadas unidades de observação em diversas regiões do Estado para que se obtenha informações detalhadas sobre o comportamento da cultura.