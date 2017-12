Biodiesel é tema do programa de rádio do presidente Lula São Paulo, 13 - A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef foi a convidada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no programa Café com o Presidente, produzido pela Radiobrás, a cada 15 dias, e levado ao ar hoje cedo. A ministra anunciou que em fevereiro estará sendo produzido no Norte o biodiesel "através da Agropalma, que congrega um conjunto de pequenos agricultores da agricultura familiar". "Aliás, eu acredito também que em outros estados do Brasil, na medida que o programa foi lançado, há já uma mobilização da agricultura familiar visando à produção de oleaginosas para produzir biodiesel". A ministra também confirmou que no segundo trimestre do próximo ano começa a produção do biodiesel de soja em Cuiabá, no Mato Grosso e de soja e girassol, em Rolândia, no Paraná. "É verdade. Essas produções começam nessa data. Eu acredito que o presidente tem toda a razão. É possível que, a curto prazo, a gente tenha carros que consumam diesel desde que levem esse selo de certificação social. Aí, de fato, o mercado não tem limite", afirmou a ministra Dilma Roussef. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o biodiesel "é um programa resultado de uma grande ação de governo, envolvendo vários ministros, envolvendo várias instituições de pesquisa no Brasil. Para mim, esse programa tem para o Brasil e tem para o Nordeste brasileiro a importância que teve a política do presidente Roosevelt quando ele resolveu desenvolver o Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, que era uma região muito pobre e que ele tomou uma decisão de governo de que era preciso desenvolver aquela região".