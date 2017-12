Biodiesel: Esalq faz simpósio sobre oleaginosas para combustível Biodiesel: Esalq faz simpósio sobre oleaginosas para combustível Termina hoje na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) o segundo "Simpósio do Agronegócio de Plantas Oleaginosas: Matérias-primas para o Biodiesel". O evento está dividido em três módulos: "Plano Nacional de Agroenergia e Matérias-Primas Potenciais", "Matérias-Primas e Qualidade do Biodiesel" e "Estratégias da Iniciativa Privada para Utilização do Biodiesel". O simpósio é realizado na no anfiteatro do pavilhão de engenharia da universidade. A programação completa do seminário e mais informações estão no site www.ciagri.usp.br/~simpol.