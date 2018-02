Biodiesel: FNP. F.O. Licht e IBC promovem congresso em São Paulo Biodiesel: FNP. F.O. Licht e IBC promovem congresso em São Paulo A IBC em parceria com a AgraFNP e F.O.Licht promovem entre hoje e quinta-feira o "Biodiesel Congress 2006" destinado a orientar investidores potenciais em projetos relacionados ao biodiesel no Brasil. O encontro será realizado no Hotel Sofitel São Paulo, na Vila Maria, em São Paulo.