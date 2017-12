Biodiesel: leilão de compra programado pela ANP ocorre hoje Biodiesel: leilão de compra programado pela ANP ocorre hoje A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza nesta Terça-feira (11) o terceiro leilão para aquisição de biodiesel. De acordo com a ANP, a exemplo dos dois primeiros, os leilões serão realizados através do sistema de Licitações-e do Banco do Brasil. Serão oferecidos 50 milhões de litros. De acordo com a agência, "o biodiesel leiloado será adquirido pela Petrobras, 93%, e pela Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, 7%, e deverá ser entregue pelo fornecedor no prazo entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2007", informou a agência. A ANP informou ainda que a previsão é de que até dezembro de 2007 sejam entregues ao mercado 800 milhões de litros de biodiesel. "Hoje a adição de 2% de biodiesel ao diesel derivado de petróleo é obrigatória, desde que haja oferta. A partir de 2008 ela será obrigatória", informou a agência.