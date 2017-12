Biodiesel: leilões de compra vão ocorrer dias 11 e 12 de julho Biodiesel: leilões de compra vão ocorrer dias 11 e 12 de julho A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou há pouco, em comunicado, que serão realizados nos dias 11 e 12 de julho o terceiro e quarto leilões para aquisição de biodiesel. De acordo com a ANP, a exemplo dos dois primeiros, os leilões serão realizados através do sistema de Licitações-e do Banco do Brasil. "Serão oferecidos 600 mil metros cúbicos de biodiesel, o equivalente a 600 milhões de litros, 50 milhões no 3º leilão e 550 milhões no 4º leilão", detalhou o órgão, em comunicado. De acordo com a agência, "o biodiesel leiloado será adquirido pela Petrobras, 93%, e pela Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, 7%, e deverá ser entregue pelo fornecedor no prazo entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2007", informou a agência. Na análise da ANP, os objetivos dos leilões são de "suprir necessidades de biodiesel das refinarias e garantir aos produtores rurais, especialmente os que praticam agricultura familiar, um mercado para a venda de sua produção, criando empregos e aumentando a inserção social no campo". A ANP informou ainda que a previsão é de que até dezembro de 2007 sejam entregues ao mercado 800 milhões de litros de biodiesel. "Hoje a adição de 2% de biodiesel ao diesel derivado de petróleo é obrigatória, desde que haja oferta. A partir de 2008 ela será obrigatória", informou a agência. Abaixo, segue o cronograma dos leilões, fornecido pela ANP em seu comunicado: "Cronograma dos 3º e 4º Leilões de Biodiesel: Dia 11 de julho Abertura da sessão: 9:30h Divulgação do preço máximo de referência do 3º leilão: 9:40h Divulgação do preço máximo de referência do 4º leilão: 9:45h Início da fase de Acolhimento das Propostas: 10h Término da fase de Acolhimento das Propostas: 12h Dia 12 de julho Manhã Abertura da Sala de Disputa para o 3º Leilão: 9:30h Divulgação das ofertas classificadas e das desclassificadas do 3º leilão: 9:50h Declaração das ofertas arrematadas do 3º Leilão: 9:50h Início do prazo para interesse em interpor recurso para o 3º Leilão: 11h Fim do prazo para interesse em interpor recurso para o 3º Leilão: 11:30h Encerramento da Sala de Disputa do 3º leilão: 11:40h Tarde Abertura da Sala de Disputa para o 4º Leilão: 14h Divulgação das ofertas classificadas e das desclassificadas do 4º leilão: 14:20h Declaração das ofertas arrematadas do 4º Leilão: 15h Início do prazo para interesse em interpor recurso para o 4º Leilão: 15:30h Fim do prazo para interesse em interpor recurso para o 4º Leilão: 16h Encerramento da Sala de Disputa do 4º leilão: 16:10h