Biossegurança: comissões do Senado aprovam projeto de Suassuna Brasília, 15 - As Comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de Assuntos Sociais (CAS) e de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovaram o substitutivo do senador Ney Suassuna (PMDB-PB) ao projeto que cria a Lei de Biossegurança. A CCJ aprovou por 15 votos a 3, a CAE por 18 votos a 4 e a CAS por 8 votos a 4. A votação da proposta pelo plenário do Senado está prevista para amanhã, mas, se for aprovado, não o será em definitivo, pois o texto terá de ser submetido novamente à apreciação do plenário da Câmara, onde a pauta está trancada por 16 medidas provisórias.