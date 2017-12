Biossegurança: governo quer aprovar projeto no Senado esta semana Brasília, 5 - Na retomada dos trabalhos do Legislativo após o primeiro turno das eleições municipais, o governo vai tentar aprovar o projeto da Lei de Biossegurança no plenário do Senado. A votação do projeto é considerada prioridade absoluta pelo Palácio do Planalto nesta semana, como forma de evitar a edição de uma medida provisória pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para resolver o impasse sobre a plantação de soja transgênica. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse que há acordo com os partidos políticos de oposição para votar o projeto nesta semana.