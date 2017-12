Biossegurança: ruralistas vão obstruir pauta para forçar governo Brasília, 20 - Os deputados da bancada ruralista decidiram hoje obstruir a pauta de votação da Câmara até que o governo aceite que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural indique o relator do projeto de lei de biossegurança. O texto foi votado pelo Senado no começo de outubro e agora depende de apreciação da Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, deputado Leonardo Vilela (PP-GO), disse que o temor dos ruralistas é que as discussões na Câmara dos Deputados sejam retomadas a partir do substitutivo do deputado Renildo Calheiros, texto que não agradava aos representantes do agronegócio nem à bancada ruralista. De acordo com Vilela, parlamentares ligados ao meio ambiente e a grupos de defesa do consumidor já se articulam para modificar o texto do Senado. A decisão de obstrução de pauta foi tomada durante reunião de parlamentares com representantes da iniciativa privada. O grupo também discutiu o texto da medida provisória 223, que regulamenta o plantio e comercialização de soja na safra 2004/05. Os deputados devem apresentar emendas à MP, mas ainda não foi definida a estratégia que será adotada. O prazo para apresentação de emendas termina amanhã (21).