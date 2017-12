Biotecnologia: conferência discute oportunidades de negócios no Brasil Biotecnologia: conferência discute oportunidades de negócios no Brasil Discutir o potencial de negócios da biotecnologia no Brasil é a proposta de uma conferência que a IBC e a AgraFNP promoverão em São Paulo, hoje a amanhã. A iniciativa difere dos encontros de cunho científico que normalmente abordam o tema, pois busca apresentar aos empresários as oportunidades e implicações para a agricultura global. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, deverá abrir a conferência, que terá participação da Embrapa, Monsanto, Bunge Alimentos, Nestlé, CTNBio, Esalq, CIB, Anbio e CNI, além de palestrantes internacionais. AGENDA: Conferência sobre Biotecnologia no Brasil Dias 8 e 9 de março de 2006. Local: Hotel Sofitel ? Rua Sena Madureira, 1355 ? São Paulo ? SP Horário: das 8h00 às 18h00 Inscrições: a partir de US$ 999 (investimento + impostos). Informações: 11-3017-6808 ou ibc@ibcbrasil.com.br Website: www.ibcbrasil.com.br/biotech