Biotecnologia: fórum de competitividade será instalado amanhã Brasília, 13 - Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, e o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, instalam amanhã o Fórum de Competitividade da Cadeia de Biotecnologia. Segundo o MDIC, o setor é uma das prioridades da política industrial tecnológica e de comércio exterior do governo federal. O Fórum vai reunir setor privado, trabalhadores e governo para discutir uma Política Industrial de Biotecnologia, com foco no desenvolvimento de novos produtos, processos e formas de uso, estímulo ao aumento da capacitação para inovação na indústria, inserção externa e expansão das exportações, valorização dos recursos brasileiros e a distribuição regional do desenvolvimento. O MDIC informou que dados da Associação Brasileira de Empresas de Biotecnologia (Abrabi) mostram que o Brasil é o segundo maior contribuinte de seqüências de genes humanos em bancos de dados internacionais, além de vir avançando em pesquisas como de identificação de genes responsáveis por doenças que comprometem a produção de laranja e cana-de-açúcar. Em 2001, informou o Ministério, segundo pesquisa da Fundação Biominas, o Brasil tinha 354 empresas de biotecnologia, com um faturamento estimado entre R$ 5,4 bilhões e R$ 9 bilhões, valor correspondente, aproximadamente, entre 0,9% e 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A cerimônia de instalação do Fórum de Biotecnologia será realizada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, às 10h30.