Biotecnologia: Syngenta transfere pesquisas do Reino Unido p/ EUA São Paulo, 29 - A indústria de agroquímicos suíça Syngenta disse hoje que vai realizar todas as suas pesquisas biotecnológicas em unidades dos EUA. "A transferência do centro de pesquisa do Reino Unido para a Carolina do Norte, nos EUA, é parte da reestruturação da empresa", disse o porta-voz da Syngenta Markus Payer, confirmando matéria publicada no jornal alemão Die Welt. Segundo Payer, com a reestruturação anunciada desde junho haverá a redução de 130 vagas de trabalho no Reino Unido. O presidente da companhia disse ao jornal alemão que a transferência se deve à atitude hostil da Europa perante organismos geneticamente modificados e as pesquisas relacionadas ao tema. A Syngenta ainda vai manter as atividades na Suíça e no Reino Unido, mas segundo o porta-voz o foco destas pesquisas será no setor químico. As informações são da Dow Jones.