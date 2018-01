Bitcoin ultrapassa US$ 6 mil e valor de mercado se aproxima de US$ 100 bilhões

NOVA YORK - Um único bitcoin ultrapassou o valor de US$ 6 mil nesta sexta-feira, 20, chegando ao pico de US$ 6.003,81 durante a tarde, de acordo com a CoinDesk, principal veículo de pesquisa e monitoramento da moeda virtual. O valor de mercado também foi impulsionado e chegou a US$ 99,7 bilhões.

Essa valorização coloca a criptomoeda número 1 do mundo acima ou igualada a companhias de grande liquidez listadas no Dow Jones, como a United Technologies, que vale US$ 96 bilhões, e a American Express, de US$ 82 bilhões. Não é possível estabelecer paralelos entre o bitcoin e companhias tradicionais, mas a comparação ressalta o aumento estratosférico da moeda virtual.

O novo recorde do bitcoin aconteceu no mesmo dia em que o índice Dow Jones ultrapassou a marca de 23 mil pontos, acumulando valorização de 17% no ano. No entanto, esse ganho é quase irrisório se comparado ao do ativo virtual, de 520%.

De acordo com o diretor da eToro, uma plataforma de trading, Iqbal Gandham, a compra continuada de bitcoins antes que a rede seja dividida novamente está ajudando a estimular o investimento. No dia 25 de outubro, será lançado o Bitcoin Gold, uma nova ramificação da moeda. Em novembro, será implantada uma nova atualização do sistema Bitcoin. Espera-se que ambos os acontecimentos gerem versões alternativas da criptomoeda.

Também impulsiona o bitcoin a diminuição das expectativas de que a China proíba as bolsas de moedas virtuais. Pequim deverá passar a exigir uma licença para que as corretoras operem plataformas de criptomoedas, em vez de bani-las. "É o fluxo de notícias positivas esclarecendo alguns boatos que está puxando os preços", disse Gandham.

Para Jason English, vice-presidente de marketing na Sweetbridge, uma companhia ligada a blockchain (o sistema do Bitcoin), a alta recente pode ser atribuída a um aumento do entusiasmo com o bitcoin e suas pares. "É um momento empolgante para estar nas moedas virtuais", disse. "Cada vez mais e mais pessoas e empresas estão vendo o bitcoin como uma reserva de valor na qual elas deveriam estar."

No entanto, não faltam críticos que enxergam a rápida ascensão das moedas virtuais como uma bolha. O diretor executivo do J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, é um dos maiores críticos da moeda como uma reserva de valor. "Se você é burro o suficiente para comprar, você terá de pagar o preço um dia", disse Dimon durante um painel de discussões na semana passada.

Já Larry Fink, da BlackRock, descreveu o bitcoin como "um índice para lavar dinheiro".