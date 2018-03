BM&F divulga projetos para 2007 BM&F divulga projetos para 2007 A Bolsa de Mercadorias & Futuros encerrou o ano de 2006 com mais de 283 milhões de contratos negociados, o que consolidou volumes médios diários superiores a um milhão de contratos. Nos mercados agropecuários (futuros, opções e ex-pit), o ano de 2006 registrou recorde histórico de negociação, com 1,35 milhão de contratos negociados, volume 24,37% superior ao total negociado em 2005. Para detalhar estes resultados e apresentar os projetos da BM&F para o ano de 2007, seu presidente, Manoel Felix Cintra Neto, falará com a imprensa, em entrevista coletiva de balanço anual, a ser realizada dia 17 de janeiro próximo, em almoço marcado para as 13h. O encontro acontece na sede da BM&F (Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro, SP).