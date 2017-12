BM&F: veja como funcionará a bolsa com horário de verão São Paulo, 1 - Em virtude do início do horário de verão no Brasil, que entra em vigor a partir da zero hora de amanhã (2), e também do término do horário de verão nos EUA, em 31 de outubro, a Bolsa de Mercadoria & Futuros (BM&F) de São Paulo informa que os pregões de viva voz e eletrônico no mercado de commodities agrícolas estarão com novo horário no período de 3/11/2004 a 18/2/2005. Acompanhe a seguir os novos horários: Futuro Início Intervalo Término Início do Call After GTS Viva Voz Viva Voz de fechamento Hours ----------------------------------------------------------------- Açúcar 9h00 15h00 - 16h00 16h00 16h30-18h00 Álcool 9h00 15h00 - 15h45 15h45 16h30-18h00 Café Arábica 9h00 11h45 - 16h30 16h30 17h00-18h00 Soja 9h00 - - 15h30 15h30 16h00-18h00 ------------------------------------------------------------------ Opções sobre Futuro Início GTS Término ------------------------------------------------------------------ Açúcar 9h00 16h00 Álcool 9h00 15h45 ------------------------------------------------------------------