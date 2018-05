BM&FBovespa notifica OGX para recompor conselho A OGX, petroleira do empresário Eike Batista, foi notificada na quinta-feira, 11, pela BM&FBovespa. A instituição cobrou da petroleira uma adequação as regras do Novo Mercado, segmento que exige um padrão mais elevado de governança corporativa. A BM&FBovespa deu até o dia 12 de setembro para que a companhia recomponha seu conselho de administração.