BNDES aprova financiamento de R$ 18,3 mi para a Cofercatu Rio, 28 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Economômico e Social (BNDES) aprovou financiamento à Cooperativa Agropecuária dos Cafeicultores de Porecatu Ltda. (Cofercatu), no valor de R$ 18,3 milhões. Segundo nota divulgada pelo banco, os recursos serão utilizados para ampliar a capacidade de moagem de cana da destilaria da cooperativa, de 693 mil toneladas por ano para 1,209 milhão de toneladas. Segundo o banco, a ampliação vai possibilitar um aumento de capacidade de produção de álcool hidratado, de 25,11 milhões para 59,7 milhões de litros por ano e de álcool anidro de 6,25 milhões para 18,9 milhões de litros anuais. A Cofercatu, localizada em Porecatu, no Paraná, é uma sociedade cooperativa com 802 cooperados. Desses, 66 possuem área plantada de cana de 14,1 mil hectares, com produção estimada com base no histórico da região, de 1,13 milhão de toneladas.