BNDES aprova financiamento para fazendas de camarão e frigorífico Rio, 27 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) aprovou financiamento de R$ 19,6 milhões para a expansão e modernização de fazendas de camarão na Bahia e de R$ 14,4 milhões para um frigorífico em Rondônia. Conforme informações divulgadas pelo banco, os dois projetos financiados abrirão 1.081 empregos diretos, dos quais 620 na Bahia e o restante no projeto da cooperativa de carne no Norte do País. A MPE Participações em Agronegócio recebeu o financiamento do BNDES para as unidades de viveiros e processamento de camarão. O projeto, no valor total de 31,6 milhões, permitirá o aumento de 80% na produção de camarão da empresa no estado, que passará de 3,9 mil para sete mil toneladas ao ano. Na Região Norte, o financiamento será para um projeto de R$ 20,8 milhões da Cooperativa Rondoniense de Carne (Coopercarne), que prevê a instalação de um frigorífico para atender às "exigências internacionais de exportação de carne", conforme nota divulgada pelo banco. O financiamento sairá de um a linha do banco chamada Programa de Desenvolvimento Cooperativo da Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop), com taxa fixa de 10,75% ao ano e prazo de 18 semestres.