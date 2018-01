BNDES aprova R$ 23,3 milhões para projetos de inovação da Fiat

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a aprovação de empréstimo de R$ 23,3 milhões para um projeto de inovação da Fiat, incluindo a instalação de um centro de excelência especializado em dinâmica e segurança veicular, em Belo Horizonte (MG).

Em nota enviada à imprensa, o BNDES destacou, entre os projetos a serem desenvolvidos, um painel fotovoltaico para captação de energia solar, a ser utilizado no teto de veículos automotores, com o objetivo de reduzir a carga elétrica e o tamanho do alternador dos veículos, diminuindo o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. Outro projeto é o desenvolvimento de um nanofluido para atuar diretamente no sistema de controle de temperatura de motores de automóveis.

Segundo o BNDES, a Fiat firmou contrato de prestação de serviços com universidades e centros de pesquisa e desenvolvimento, como a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e o Centro de Inovações CSEM Brasil (ligado ao centro suíço de eletrônica e microtecnologia). O centro especializado em dinâmica e segurança veicular da Fiat será instalado nas dependências da PUC de Minas e terá um laboratório dotado de equipamentos e sistemas para simulação em tempo real de dinâmica e segurança de veículos.