BNDES fará convênio com a Caixa para operar em todos os estados do Brasil

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello, vai assinar nesta ou na próxima semana convênio não oneroso com a Caixa Econômica Federal para que funcionários do banco de desenvolvimento atuem em todos os Estados do Brasil e Distrito Federal via suas agências.

"O convênio é para que ela (Caixa) nos ceda um espaço nos seus prédios de capitais e isso pode ser feito com absoluta rapidez. Já existem funcionários interessados para cerca de 16 Estados", informou.

+ PPI destrava privatização da Eletrobrás

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele disse que a atuação do BNDES nos Estados será "discreta", porque não irá precisar de uma grande quantidade de pessoas. "Vamos fazer operações de crédito na ponta, vamos captar clientes e originar demanda", explicou.

+ Caixa vai reter lucro de 2017 para reforçar capital e emprestar mais

De acordo com Rabello, no Brasil há um desconhecimento das facilidades que o BNDES pode oferecer para todos os brasileiros. Quando a gente pode fazer digital, ótimo, mas há um sem número de abordagens mano a mano pelo País", avaliou.