BNDES financia 13% da expansão de R$4,9 bilhões da Alcoa A Alcoa Alumínio teve aprovado financiamento de 650 milhões de reais pelo BNDES para implantação da segunda unidade da refinaria do consórcio Alumar. O empréstimo corresponde a 13 por cento do valor total do investimento de 4,9 bilhões de reais no projeto. A expansão consiste no aumento em 2,1 milhões de toneladas por ano da produção de alumina em São Luiz, Maranhão, informou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em um comunicado nesta terça-feira. O consórcio Alumar, responsável pelo projeto, é formado por Alcoa (54 por cento), BHP (36 por cento) e Alcan (10 por cento). Atualmente, a Alcoa sozinha é responsável pela produção de 358,8 mil toneladas por ano de alumínio; mais de 1,2 milhão de t/ano de alumina e cerca de 2,6 milhões t/ano de bauxita. O empreendimento no Maranhão prevê a duplicação das principais instalações, aquisição de equipamentos e melhorias no processo de operação, informou o BNDES. "A necessidade de expansão é decorrente do cenário de escassez mundial de alumina para os próximos anos e, portanto, da carência de novas fontes de suprimento", disse o banco em nota. A alumina é a principal matéria-prima para produção do alumínio. O projeto deve entrar em operação no segundo trimestre de 2009, segundo o BNDES. (Por Denise Luna)