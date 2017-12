BNDES quer cancelar reunião que elegeu Zé Mineiro presidente da JBS, diz jornal

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Rabello de Castro, disse ao jornal 'O Globo' que consultará a área jurídica do banco sobre a possibilidade de suspender a decisão do Conselho de Administração da JBS, que no sábado, 16, elegeu o fundador, José Batista Sobrinho, para presidente da empresa no lugar do filho, Wesley Batista, preso na última quarta-feira.

Rabello diz que não sabia do encontro entre os conselheiros e que a representante do banco no Conselho, Claudia Santos, não o consultou sobre que decisão tomar.

"O BNDES não mudou de posição. A conselheira votou por conta própria e pode ter sido pressionada. Ela votou no sufoco, é uma excelente advogada. Não tomei conhecimento da reunião antes. Foi uma reunião na calada da noite e convocada às pressas. Essa reunião pode ser invalidada por não cumprir com algumas regras de governança, como uma pauta prévia. Vou consultar o jurídico do banco para verificar a possibilidade de anular a decisão", afirmou Rabello na entrevista.

O BNDES, que é acionista da JBS, com fatia de 21%, defende o afastamento da família Batista do comando do grupo.