BNP Paribas tem queda de 5% no lucro líquido O banco francês BNP Paribas anunciou nesta quarta-feira que o lucro líquido caiu 5% no segundo trimestre de 2013, chegando a ? 1,76 bilhões (US$ 2,33 bilhões), de ? 1,85 bilhões no mesmo período de 2012. A previsão dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires indicava que o lucro seria ainda pior (1,51 bilhões de euros).