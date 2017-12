Boeing negocia compra da Embraer, diz jornal

NOVA YORK - A fabricante de aviões americana Boeing realizou reuniões com a brasileira Embraer para discutir a aquisição da empresa, uma medida que fortaleceria o braço da Boeing no mercado de aviação regional e ajudaria a conter um recente movimento similar realizado pela Airbus, segundo notícia publicada pelo The Wall Street Journal, citando fontes próximas à negociação. A Embraer confirmou a negociação.

De acordo com a reportagem, a Boeing e a Embraer estariam discutindo um acordo que envolveria um prêmio relativamente alto para a Embraer, que tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 3,7 bilhões. As conversas estão em compasso de espera, à medida que as empresas esperam uma resposta do governo brasileiro sobre o tema.

A notícia levou a fabricante aeronáutica ao topo das negociações da bolsa brasileira B3. O papel ON da Embraer subia 17,04% por volta das 16h30. Antes, entrara em leilão por uma hora e meia, após chegar a subir mais de 20% no início da tarde. Em Nova York, as ADRs (recibos de ações) da companhia também chegaram a subir mais de 20%, cotados acima de US$ 26.

A aprovação do governo do Brasil seria necessária, já que o Estado é dono de parte da Embraer, o que daria poder de veto sobre a negociação.

Relevância. A Embraer é considerada a "joia da coroa" da indústria brasileira, e nada garante que o governo brasileiro vá concordar com a operação; por isso, há uma probabilidade muito grande, maior do que em uma negociação de fusão comum, de que não haverá nenhum tipo de acordo. Além disso, algumas das fontes que conversaram com a reportagem do The Wall Street Journal alertaram que é muito improvável que as negociações voltem a ocorrer.

Para ajudar a atrair o governo brasileiro, a Boeing está disposta a tomar medidas para proteger a marca da Embraer, sua gestão e empregos, segundo uma das fontes. A Boeing também estaria disposta a estruturar um acordo de uma forma que protegeria os interesses do governo em relação aos negócios ligados ao setor de defesa.

Conversas. Especulações de que as duas empresas poderiam se associar de alguma forma começaram a circular em outubro, após suas principais concorrentes - a europeia Airbus e a canadense Bombardier - terem fechado uma parceria no programa de jatos CSeries.

A Boeing e a Embraer já trabalham em projetos, incluindo segurança de pistas de decolagem e combustíveis alternativos para jatos. A parceria se intensificou nos últimos anos para incluir o compromisso da Boeing com vendas conjuntas e a apoio à aeronave militar KC-390 da Embraer. /DOW JONES NEWSWIRES, REUTERS e AGÊNCIA ESTADO