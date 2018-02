Boeing reverte prejuízo e fecha 2o tri com lucro de US$1,1 bi A fabricante de aviões Boeing divulgou nesta quarta-feira um forte lucro para o segundo trimestre, revertendo prejuízo sofrido um ano antes. O resultado foi ajudado por entregas maiores de jatos comerciais e vendas para o setor militar elevadas. A Boeing, que disputa com a européia Airbus o título de maior fabricante de aviões do mundo e é a segunda maior fornecedora do Pentágono, teve lucro líquido de 1,1 bilhão de dólares, ou 1,35 dólar por ação, ante prejuízo de 160 milhões de dólares, ou 21 centavos de dólar por ação, sofrido um ano antes. A empresa divulgou que o faturamento cresceu 14 por cento no trimestre, para 17 bilhões de dólares, e melhorou previsão de desempenho anual.