Boi: acordo sanitário com a China está próximo, diz Abiec São Paulo, 29 - Já está em fase final a negociação de um acordo sanitário que permitirá as exportações de carne bovina brasileira para a China. A avaliação é de Antônio Jorge Camardelli, diretor-executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). Segundo ele, os departamentos sanitários dos dois países estão na fase de troca de informações técnicas para concluir um acordo sanitário. Camardelli participou hoje do seminário "Agronegócio: Destino China", realizado em São Paulo pela Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico. Além da Abiec, participaram do encontro representantes dos setores sucroalcooleiro, de café, pesquisa e de papel e celulose. O Brasil não exporta carne bovina diretamente à China continental, por falta de acordo sanitário. Contudo, embarca produto in natura para Hong Kong. Em 2003, as vendas para a ilha atingiram 28 mil toneladas. Este ano, a previsão é de que o volume atinja 33 mil toneladas. Segundo Camardelli, parte das vendas vinha sendo direcionada para província da China Continental próxima a Hong Kong. "A carne era enviada em conjunto com lotes dos EUA, que têm acordo com Pequim", explicou. "Quando a China embargou as exportações americanas por causa da crise da 'vaca louca', o Brasil também foi prejudicado." Camardelli afirmou que os novos controles impostos nas fronteiras da China devem tornar ainda mais difícil a entrada de carne brasileira no país. "Mas o que nos interessa mesmo é um acordo para embarcar carne sem triangulações." Mesmo sem acordo sanitário, a Abiec esteve em feira em Xangai para selar acordos com compradores da China. "A marca brasileira está prestigiada e, mesmo sem autorização para exportar para a China, já há 40 churrascarias brasileiras operando no país com carnes de outras origens.", diz Antônio Jorge Camardelli, diretor-executivo da Abiec. Aberto o mercado chinês, a Abiec tem confiança de que o Brasil conseguirá arrebatar de EUA e Austrália uma boa fatia do consumo local. "Esses dois países vendem carne por preço 70% maior do que o brasileiro e não têm condições de competir conosco", avaliou. Para Victor Nehmi Filho, sócio-consultor da FNP Consultoria, essa competitividade dos preços da carne brasileira é circunstancial. "Estamos no fim de um ciclo de baixa da carne bovina no Brasil", afirmou. Segundo Nehmi, a carne brasileira está com preço de US$ 1,20/kg FOB, contra US$ 1,70/kg dos concorrentes diretos, Uruguai e Argentina. "Isso está ocorrendo porque os pecuaristas estão abatendo 4 milhões de matrizes este ano para ceder pastagens para a agricultura", disse. "Em um primeiro momento, isso derruba os preços da carne por causa do aumento de oferta, mas a partir de novembro, vai começar a faltar bezerros para reposição de animais para engorda e o mercado deve se reajustar." Segundo Nehmi, por enquanto as margens do pecuarista estão apertadas, pois os preços do boi gordo estão baixos e o preço de bezerros para reposição já está subindo. "A médio prazo, os preços do boi gordo também devem reagir por causa da menor oferta." Em 2004, o Brasil deve abater 44 milhões de cabeças de gado, exportando cerca de 20% desta produção. A projeção é de Antônio Jorge Camardelli, diretor-executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). De acordo com Camardelli, a União Européia ainda é a região de maior importância estratégica para o setor, devido ao consumo de cortes de alto valor agregado. O estabelecimento de um acordo sanitário com os EUA é a segunda prioridade. "Parece que estamos caminhando para que este acordo seja firmado", avaliou. Já a China ocupa lugar estratégico pelo seu perfil de consumo, devido à sua complementaridade na cadeia produtiva. "Os chineses são compradores de tendão, bucho e aorta, cortes que não têm mercado em nenhum outro lugar do mundo", explicou. "O aproveitamento desses cortes em cada animal abatido por frigorífico exportador representa um tremendo ganho." Este ano, o Brasil deve exportar 1,5 milhão de toneladas de carne bovina, de acordo com projeção da Abiec. Em receita cambial, as vendas devem somar US$ 2 bilhões.